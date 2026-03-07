Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama sesleri duyuldu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen bir dizi patlama sesi duyuldu. ABD Büyükelçiliği'nin hava savunma sistemi devreye girdi, ancak resmi makamlar konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.
Irak resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp