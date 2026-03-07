Haberler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen bir dizi patlama sesi duyuldu. ABD Büyükelçiliği'nin hava savunma sistemi devreye girdi, ancak resmi makamlar konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu.

Başkent Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri işitildi.

Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.

Irak resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

