Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama sesleri duyuldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu.

Başkent Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri işitildi.

Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.

Irak resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.