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Irak'ın başkenti Bağdat'ta kavurucu sıcaklar ve elektrik kesintileri hayatı zorlaştırıyor

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı yaz aylarında elektrik kesintileri kent sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar jeneratörlere yönelirken, uzmanlar aşırı sıcakların sağlık risklerine karşı uyarıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaz mevsiminde hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaşırken elektrik kesintileri de kent sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Özellikle haziran ayından itibaren yükselen sıcaklıklar nedeniyle klima ve soğutucu kullanımının artması, elektrik şebekesi üzerindeki yükü artırınca birçok mahallede kesintiler yaşanmasına neden oluyor.

Yaklaşık 50 dereceyi aşan sıcaklıklarla mücadele eden Bağdatlılar, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle jeneratörlere ve alternatif çözümlere yöneliyor.

Jeneratörler vazgeçilmez hale geldi

Kent genelinde binlerce aile, devlet şebekesinden sağlanan elektrikteki yetersizliği mahalle jeneratörleriyle telafi etmeye çalışıyor. Ancak jeneratör abonelik ücretleri, birçok aile için önemli bir ek maliyet oluşturuyor. Mahalle jeneratörü işletmecileri de yaz aylarında talebin ciddi şekilde arttığını ve daha uzun saatler çalışmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkati çekiyor.

Doktorlar da günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunulması yönünde uyarılarda bulunuyor.

"Terler sınav kağıdına akıyor"

Bağdat'ın doğusunda yaşayan Iraklı memur Ebu Ali, sıcak havalarda elektrik kesintilerinin hayatı doğrudan etkilediğini belirterek, "Elektrik kesildiğinde evde kalmak neredeyse imkansız hale geliyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar sıcaktan çok etkileniyor." dedi.

Sıcaklardan bunaldığını ifade eden öğrenci Ahmed Rağib, "Haziran ayında böyle sıcaksa ve ağustos ayında kuraklık olursa neler yapacağız?. Elektrik kesintileri de 2003'ten beri devam ediyor. Elektrikler günde 2 saat veriliyor. Elektrik altyapısı için tahsis edilen yüklü bütçeleri nereye harcıyorlar anlamış değiliz." ifadelerini kullandı.

Okullarda da elektrik kesintilerinin yaşandığını dile getiren Rağib, "Sınav kağıdını cevaplarken ter içerisinde kalıyorum, başımdan kağıda terler akıyor." dedi.

Hava sıcaklıklarıyla artan elektrik kesintilerinden şikayetçi olan diğer bir Iraklı Selam Sahib, serinlemek için su bile bulamadıklarını söyledi.

"Sıcaklık normalin üzerinde"

Bağdat'ın merkezindeki Bab el-Şerci'de yol kenarında kurduğu tezgahta saatlerce kavurucu güneşin altında durmak zorunda kalan Sahib, güneşten korunmak için şemsiye kullansa da 50 dereceye yaklaşan sıcaklıkların etkisinden eve yorgun şekilde döndüğünü anlattı.

Evde günde ortalama 1 saat ulusal elektrik hizmeti verildiğini aktaran Sahib, çözümü ücret karşılığında mahalle jeneratörlerinde bulduklarını belirtti.

Iraklı gazeteci İntisar Fetlavi de "Irak'taki sıcaklık normalin üzerinde ve hatta ölümcül düzeydedir. Sıcakta ne şapka ne de güneş gözlüğü işe yarıyor. Buna ilaveten elektrik kesintisi sorunu var. Bu zorlu şartlara hiçbir insan dayanamaz ama insanlar da çalışmak için evden dışarı çıkmak zorunda." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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