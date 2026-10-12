Haberler

Bağdat'ta 15 ülkenin katıldığı Dünya Gıda Fuarı gerçekleştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağdat'ta 15 ülkenin katılımıyla Dünya Gıda Fuarı gerçekleştirildi. Fuar kapsamında Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerin yemekleri sunuldu; Iraklı şef, fuarın üçüncüsünün düzenlendiğini ve gastronomiyle kültürler arasında köprü kurulmak istendiğini söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 15 ülkenin katılımıyla "Dünya Gıda Fuarı" gerçekleştirildi.

Fuar kapsamında Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerin mutfaklarına özgü yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ülkelerin geleneksel yemeklerinin sergilendiği fuarda, katılımcılar mutfak kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

AA muhabirine konuşan Iraklı şef Enmar Abdussettar, fuarın bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Fuarın kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Iraklı şef, Irak mutfağının köklü geçmişini ve zengin lezzet mirasını dünyaya tanıtmayı, farklı ülkelerin yemek kültürlerini aynı çatı altında buluşturarak kültürler arasında gastronomi yoluyla köprüler kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye'den fuara katılan Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi şef Ceyda Özdemirli de festivale ikinci kez katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Irak, benim büyük ailem. Harika bir festival oluyor, değişik kültürlerden bilgiler ediniyor ve kültürlerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni

Koca koca adamların yaptığına bakın
Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

Seyir halindeki otobüste yürekleri ağza getiren görüntü
Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
Mağazaya pitonuyla girdi! Kaç yılanın var sorusuna bomba bir yanıt verdi

Mağazaya pitonuyla girdi! "Kaç yılanın var?" sorusuna bomba yanıt
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması