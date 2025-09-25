Bağcıoğlu'ndan, Erdoğan-Trump Görüşmesi Öncesi İktidara Uyarı: Muharip Uçak Tedariği Bekamız Açısından Hayati Önemdedir, İhmalin Telafisi Yoktur

(ANKARA) - CHP'nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, muharip uçak konusunda iktidara çağrılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi önemli uyarılarda bulunan asker kökenli siyasetçi Bağcıoğlu, "Milli güç unsurları kullanılarak muharip uçak tedariği konusunda ara çözüme ulaşılmalıdır çünkü tehdit şu anda göz ardı edilemeyecek, ötelenemeyecek şekilde mevcuttur ve bu konuda tasarruf yapma gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. Buluşmada,Türkiye'nin en önemli konulardan biri olan F-35 meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. İki lider arasındaki görüşmeye saatler kala CHP'nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'ndan iktidara uyarılarda bulundu.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, muharip uçak noktasında belirsizliğin sona ermesi için bir karar verilmesi gerektiğini vurguladı. Yankıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ara çözüm olarak muharip uçak konusunda artık bir karar verilmeli ve belirsizlik sona ermelidir. Bölgemizde artan tehdit, diğer devletlerin silahlanma gayretleri, milli menfaatlerimizi etkileyebilecek kriz olasılıkları, Kaan MMU 'nihai harekat kabiliyetine' ulaşana kadar ara çözüm olarak muharip uçak tedarik etmemizi zorunlu kılıyor. Özellikle Asya -Pasifik bölgesinde, 2027 yılı küresel aktörlerin harbe hazırlıklarını tamamlayacakları bir milad olarak ilan edilmiş durumda.

"F-16 projesi kapsamında, başlangıç ödemesinin yapılmasına rağmen bu konuda da belirsizlik var"

Milli imkanlarla F-16 modernizasyonu henüz arzu edilen seviyede değildir. F-35 tedariki sekteye uğramıştır. IDEF sırasında Eurofighter MoU'su imzalanmasına rağmen sözleşmeye ilişkin bir gelişme ya da açıklama bulunmuyor, tedarik süreci belirsizliğini korumakta. F-16 projesi kapsamında, başlangıç ödemesinin yapıldığı ve sözleşmenin yürürlüğe girdiği MSB tarafından resmi olarak açıklanmasına rağmen bu konuda da belirsizlik olduğu anlaşılmaktadır.

"Milli güç unsurları kullanılarak muharip uçak tedariği konusunda ara çözüme ulaşılmalı"

Ülkemizin hava tehdidine karşı savunulmasından sorumlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından karar süreci bir an önce tamamlanmalı. Siyasi, ekonomik vb tüm milli güç unsurları kullanılarak muharip uçak tedariği konusunda ara çözüme ulaşılmalıdır, çünkü tehdit şu anda göz ardı edilemeyecek, ötelenemeyecek şekilde mevcuttur ve bu konuda tasarruf yapma gibi bir lüksümüz yoktur. Hatırlatıyorum; Altay tankı ve TF-2000 projelerindeki gecikmeler dahi belki tolere edilebilir ama muharip uçak tedariği bekamız açısından hayati önemdedir, ihmalin telafisi yoktur."