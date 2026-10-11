Bağcıoğlu, batan gemideki 9 denizci için teknik seçeneklerin değerlendirilmesini istedi

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin, "Dokuz denizcimize ulaşmak için uygulanabilir bütün teknik seçenekler değerlendirilmeden çalışmalar sonlandırılmamalıdır" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kayıp dokuz denizciye hala ulaşılamadığını belirterek, hayatını kaybeden Kaptan Yaşar Kayhan için başsağlığı diledi ve denizcilerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aileler, sualtı operasyonları, gemi kurtarma ve batık çıkarma konularında tecrübeli uzmanlardan oluşan bağımsız bir teknik heyet kurulmasını, mevcut görüntülerin yeniden incelenmesini, Türkiye'den ve dünyadan derin su kurtarmacılığı kapasitesine sahip kuruluşlardan yazılı teknik görüş alınmasını ve bugüne kadar ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmelerin sonuçlarının ortaya konulmasını istiyor. Talepleri çok açık: Dokuz denizcimize ulaşmak için uygulanabilir bütün teknik seçenekler değerlendirilmeden çalışmalar sonlandırılmamalıdır. Geminin tamamının çıkarılması mümkün değilse denizcilerimizin naaşlarının tek tek çıkarılması maksadıyla; batık üzerinde kontrollü erişim için için uygun delikler açılması, bu deliklerden kısıtlı olsa da uzaktan kumandalı ROV'lar ile geminin kapalı bölmelerinde arama yapılması veya ilgili gemi bölümünün kaldırılması seçenekleri ayrı ayrı incelenmelidir.

"ORTAK AMACIMIZ AYNI ACILARIN TEKRAR YAŞANMAMASIDIR"

Bilirkişi ve bağımsız uzman değerlendirmeleri tamamlanmalı; sonuç 'mümkün değil' ise bu, ailelere sözlü olarak değil, gerekçeli bir teknik raporla açıklanmalıdır. İlgili kamu kurumlarının yetkilileri ailelerle doğrudan görüşmeli, sorularını cevapsız bırakmamalı ve ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamalıdır. Yürütülecek faaliyetin ciddi güçlükler taşıdığı bilinmekle beraber, yapılabilecek tek bir şey dahi varsa o imkan sonuna kadar kullanılmalıdır. Devletimiz kayıplarından vazgeçmemelidir. Bunun yanında kazanın nasıl meydana geldiği de bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmalıdır. Uzman ve bilirkişilerin desteğiyle adli ve idari süreç titizlikle yürütülmeli; gemilerden gemi trafik hizmetlerine, ilgili kamu kurumlarından işletmecilere kadar kazaya etki etmiş olabilecek bütün unsurlar hiçbir ayrım yapılmadan incelenmelidir.

Kazanın aydınlatılmasına katkı sağlayacak tüm seyir, haberleşme ve trafik kayıtlarının eksiksiz olarak soruşturma kapsamında değerlendirilmesi; iki geminin, ilgili personelin ve kurumların sorumluluklarının ayrı ayrı ortaya konulması gerekir. Kim veya hangi kurum olursa olsun bir ihmal, eksiklik ya da kusur tespit edilirse gerekli işlem yapılmalı ve aynı eksikliklerin benzer bir kazaya yeniden yol açmaması için gerekli tedbirler gecikmeden alınmalıdır. Ortak amacımız yalnızca bu kazanın bütün yönleriyle aydınlatılması değil, bundan sonra aynı acıların tekrar yaşanmasını önlemek olmalıdır."

Kaynak: ANKA