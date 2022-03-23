Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nın açılışı, yenileme çalışmalarının ardından geçen yıl kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Daha önceki dönemde yapılan yenileme çalışmalarında Atatürk Anıtı kaldırılmış ancak meydan heykeltıraş Ziyatin Nuriev'in hazırladığı Atatürk rölyefi (kabartma) ile yeni bir anıta kavuşmuştu.

"EN AZINDAN ATATÜRK'E BENZETİLEBİLİRDİ"

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