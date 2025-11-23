Bağcılar'dan Gazze'ye Umut Ol Çağrısı: Esnaftan Destek Etkinliği

BAĞCILAR Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ' Bağcılar'dan Gazze'ye Umut Ol Çağrısı' kapsamında düzenlenen 'Bir Günlük Kazancın Gazze'ye' dayanışma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili konuşan Bağcılar Eğitime Yardım Destek Platformu Başkanı Bahattin Albayrak, "Bizim amacımız Gazze'nin her gün konuşulması, unutulmaması. Bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Bu vesileyle bundan sonra da Gazze'yle ilgili faaliyetlerimiz devam edecek. Toplumumuzun Gazze'yle ilgili duyarlılığını her yerde, her zaman haykırmasını istiyoruz. Çünkü bunu unutmamak ve sürekli bunu diri tutmak gerekiyor" dedi.

Gazze'de yaşanan son duruma dikkat çekmek ve destek sağlamak amacıyla Kızılay, İHH, İyilik Kapısı, İyilik Derneği, Yetim Vakfı, Umut Kervanı ve Deniz Feneri Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Bağcılar esnafı ve ilçe sakinleri 22–23 Kasım tarihindeki günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı.

Etkinlik kapsamında Bağcılar Çarşı Caddesi'nde kurulan çadırda gün boyu farkındalık çalışmaları yapıldı. Alanı ziyaret eden vatandaşlar, Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle hazırlanan sanal gerçeklik (VR) deneyimi sayesinde Gazze sokaklarını üç boyutlu olarak gezme imkanı buldu. Alana yerleştirilen, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsil eden kefenli ve künyeli sembolik görsel ise vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Etkinlikte konuşan Bağcılar Eğitime Yardım Destek Platformu Başkanı Bahattin Albayrak, "Çarşı Caddesi esnaflarımızın bir derneği var. Bu derneğimiz İHH Bağcılar şubesine Gazze'yle ilgili bir yardım yapmak istediklerini söylemişler. Biz de bu sadece Çarşı Caddesi esnafıyla sınırlı olmasın, bütün Bağcılar'daki esnaflarımızı bu işin içine katalım diye tüm esnaflarımızla görüştük. 'Bir Günlük Kazancın Gazze'ye' adlı bir kampanya başlattık. Programımız iki aşamalı, bir Gazze'ye yardım, bir de Gazze'yle ilgili farkındalık oluşturmak. Yardımla ilgili esnaflarımızı bilgilendirdik. Onlar da yardımlarını yapıyor. Çarşı Caddesi esnafımız da Gazze'yle ilgili oradaki aşevine bir yardımda bulundular. Hala da bulunuyorlar, bundan sonra ayda bir yine bulunacaklarını söylüyorlar" dedi.

'GAZZE'NİN UNUTULMAMASINI İSTİYORUZ'

Albayrak, "Biz bu yardımdan sonra farkındalık oluşsun diye Deniz Feneri Derneği ile burada bu etkinliği yapıyoruz. Burada vatandaşlarımız Gazze'yle ilgili gerçekten neler olduğunu buradan bire bir müşahede ederek görmüş oluyorlar. Bizim amacımız Gazze'nin her gün konuşulması, unutulmaması. Bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Bu vesileyle bundan sonra da Gazze'yle ilgili faaliyetlerimiz devam edecek. Toplumumuzun Gazze'yle ilgili duyarlılığını her yerde, her zaman haykırmasını istiyoruz. Çünkü bunu unutmamak ve sürekli bunu diri tutmak gerekiyor. Bugün ateşkes yapılmış sanki her şey bitmiş gibi algılanıyor. Doğru değil, ateşkes olsa da hala katliam devam ediyor. Dün biz burada Gazze'yle canlı bağlantı kurduk. Biz canlı bağlantı kurduğumuzdan 10-15 dakika önce yine orada bir saldırıda 5 tane şehidimiz oldu. Bugün yine Gazze'yle ilgili burada canlı bağlantımız olacak" diye konuştu.