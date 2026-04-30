Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye İETT otobüsü çarptı; kaza kamerada

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye İETT otobüsü çarptı; kaza kamerada
BAĞCILAR'da annesiyle birlikte yolun karşına geçmeye çalışan öğrenciye İETT otobüsü çarptı.

BAĞCILAR'da annesiyle birlikte yolun karşına geçmeye çalışan öğrenciye İETT otobüsü çarptı. Çevredekilerin yardımıyla otobüsün altından çıkartılan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansırken, öğrencinin kazayı hafif yaralı şekilde atlattığı öğrenildi.

Olay, Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde Kirazlı İlkokulu'nun önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi Ecrin K.'ya (12) annesiyle birlikte caddedeki trafik ışıklarından yolun karşısına geçtiği sırada İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen öğrenci otobüsün altında kaldı. Şoför hemen dururken çevredekiler otobüsün altında kalan öğrenciye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımı ile otobüsün altından çıkartılan çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin kazayı hafif yaralı şekilde atlattığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de İETT şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAZA KAMERADA

Yolun karşısına geçmeye çalışan Ecrin K.'ya İETT otobüsünün çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

