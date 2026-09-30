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Bağcılar’da yokuştan kayan su tankeri otomobile ve elektrik direğine çarparak durabildi

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Bağcılar’da yokuştan kayan su tankeri otomobile ve elektrik direğine çarparak durabildi
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BAĞCILAR’da yokuştan kayan su tankeri, park halindeki otomobile, çöp konteynerine ve elektrik direğine çarparak durabildi.

BAĞCILAR'da yokuştan kayan su tankeri, park halindeki otomobile, çöp konteynerine ve elektrik direğine çarparak durabildi. Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi Şehit Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Dolu olduğu öğrenilen su tankeri, şoförünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yokuşta geri geri kaymaya başladı. Arkasında bulunan araçlara, şoförünün manevrasıyla çarpmayan tanker, park halindeki otomobile, çöp konteynerine ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki otomobil ile elektrik direğinde hasar oluştu. Tankerde bulunan su tahliye edildikten sonra tanker bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK'

İş yeri sahibi Aziz Mahmut Uçar, sabah geldiğinde tankerin kaza yaptığını gördüğünü belirterek, "Sabah iş yerine geldiğimde kamyonun burada kaza yapmış halini gördüm. Kameraları izlediğimde yokuş çıkan kamyonun bir sebepten dolayı geri kaydığını, çöp konteynerine, ardından da park halindeki araca vurduğunu gördüm. Polisler geldi, incelemelerde bulundular. Çok şükür can kaybı yok. Maddi hasarlı kaza oldu" dedi. Uçar, tankerin arkasına duba konulmasının olası bir faciayı önlediğini söyleyerek, "Benim üst komşum, kamyon arıza yapınca kamyonun arkasına duba koyuyor. Onun sayesinde facia önlendi. Dubadan önce araçlar gelip gelip kamyonun dibine giriyordu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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