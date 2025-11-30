Haberler

Bağcılar'da Yıkılan Camiye Yardım Kutusu Soyuldu

Bağcılar'da Yıkılan Camiye Yardım Kutusu Soyuldu
Güncelleme:
Bağcılar'da riskli yapı nedeniyle yıkılan Kirazlı Küba Cami'nin inşaatı için toplanan bağış kutusu kimliği belirsiz kişi tarafından soyuldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Bir diğer soygun ise başka bir yardım kutusuna yönelik gerçekleştirildi.

BAĞCILAR'da bulunan Kirazlı Küba Cami, riskli yapı olduğu gerekçesiyle tespit çalışmalarının ardından yıkıldı. Yıkılan caminin yeniden yapılması için belirli noktalara konulan yardım kutuları ise kimliği belirsiz şüpheliler tarafından soyuldu. Olay anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Kasım Cuma günü 19.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 1 kişi caminin mescidine gelip oturdu. Bir süre telefonuyla meşgul olan şüpheli mescidin içerisine Kirazlı Küba Cami inşaatı için konulan yardım kutusundaki paraları alarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı mescidin güvenlik kamerasına yansıdı.

ERİTTİĞİ PLASTİKLE YARDIM KUTUSUNUN İÇERiSİNDEKİ PARAYI ÇALMAYA ÇALIŞTI

İkinci soygun ise 29 Kasım Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede kaldırıma konulan yardım kutusunun yanına gelen kapüşonlu 1 şüpheli, plastik pet şişeyi ateşle eriterek, demir sandığın içerisindeki parayı almaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'MESCİDİN İÇERİSİNDEKİ SANDIĞI BİLE SOYMUŞLAR'

Caddede esnaflık yapan Yavuz Demir, "Köşede yıkılan camimiz var. Yapılan testlerde çürük çıktı. Yeniden yapmak için yıkıldı belirli yerlere de yardım kutuları koyduk. Mescidin içerisinde sandık vardı onu da soymuşlar. Şurada namazlarımız kıldığımız mescid var onu da soymuşlar. Güvenlik kamerasında gözüküyor ama sima olarak tanımıyoruz Buranın insani değil haftada bir açılıyordu bu sandıklar. Soyulan meblağ 5 - 190 bin lira civarında olabilir" dedi.

