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Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Bağcılar'da uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çınar Mahallesi'nde bir iş yerinin uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli M.C. gözaltına alınırken, yapılan aramada 4 paket halinde toplam 1 kilo 740 gram uyuşturucu madde ile cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen M.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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