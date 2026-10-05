Haberler

Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki taksi yandı, araçta büyük hasar oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki taksi yandı, araçta büyük hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden taksi seyir halindeyken yandı; itfaiye yangını söndürdü, araçta büyük hasar oluştu. Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen taksi sürücüsü hastaneye götürüldü, trafik taksinin kaldırılmasıyla normale döndü.

Bağcılar'da, seyir halindeyken yanan takside büyük çapta hasar meydana geldi.

TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Özcan S'nin yönetimindeki taksinin motorundan alevler yükseldi.

Yangını gören diğer sürücülerin uyarısı üzerine taksici aracını durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen taksici, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu yanan taksinin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

Güzelliğine aldanmayın! Şeytani plana hazırlanırken böyle yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Almanya, Yunanistan karşısında istediğini alamadı

Bu takımın hali ne olacak?
Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
'Akın Gürlek'in yerine geçecek' denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu

"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen isim sessizliğini bozdu
Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu