Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki taksi yandı, araçta büyük hasar oluştu

Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki taksi yandı, araçta büyük hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden taksi seyir halindeyken yandı; itfaiye yangını söndürdü, araçta büyük hasar oluştu. Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen taksi sürücüsü hastaneye götürüldü, trafik taksinin kaldırılmasıyla normale döndü.
Bağcılar'da, seyir halindeyken yanan takside büyük çapta hasar meydana geldi.
TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Özcan S'nin yönetimindeki taksinin motorundan alevler yükseldi.
Yangını gören diğer sürücülerin uyarısı üzerine taksici aracını durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen taksici, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.
Bölgede oluşan trafik yoğunluğu yanan taksinin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA