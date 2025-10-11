Bağcılar'da Suç Oranı Düşüyor

BAĞCILAR Belediye Başkanı Yasin Yıldız, nüfusa göre işlenen suç oranlarına bakıldığında 39 ilçe arasında 37'nci sırada olan Bağcılar'ın güvenliğinde emniyetin çalışmalarının yanı sıra Bağcılar Belediyesi'nin kent ve toplum düzenini sağlayan faaliyetlerinin de etkisinin olduğunu söyledi. Denetimlerin 3 kat artırarak çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Yıldız, "2026 yılında da personel kapasitesini artırıp saha, araç ve gereç modernizasyonu ile kent ve toplum düzenini hakim kılacağız" dedi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 yılına ait 9 aylık istatistikleri, güvenlik tablosuna dair sonuçlar ortaya koydu. Şehir genelinde kayda geçen olaylar, bazı bölgelerde suç oranlarının geçen yıla kıyasla arttığı kimi bölgelerde ise düştüğünü gösterdi. Hırsızlıktan dolandırıcılığa kadar suç işlenen ilçeler yoğunluklarına göre sıralandı. Nüfus bakımından İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar, nüfusa göre suç oranları listesinde 39 ilçe arasında 37'nci sırada yer alıyor. Bu istatistiksel veriler, Bağcılar'ın en az suç işlenen ilçelerden biri olduğunu gösteriyor."

'EMNİYET GÜÇLERİMİZ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise Bağcılar Belediyesi Meclisi'nde 2026 Mali Yılı Performans Programı sunumunda bu konuya değindi. Kent ve toplum düzeni alanında önemli hizmetler yaptıklarını söyleyen Yıldız, "2025 yılının son verilerine göre ilçemiz, yüzde 1,16'lık suç işleme oranı ile 39 ilçe arasında 37'nci sırada yer almaktadır. Nüfusa göre yapılan bu değerlendirmede ilçemizde suçun ne kadar az olduğu da ortaya çıkıyor. Şüphesiz bu oranın gerilemesinde emniyet güçlerimiz ile iş birliğinin yanında belediyemizin yürüttüğü kent ve toplum düzenini sağlayan faaliyetlerin etkisi de çok büyük. Belediyemiz zabıta ekiplerinin düzenli denetimleri ve önleyici saha devriyeleri, akıllı parklar konsepti ile park güvenliği kameralarının artırılması, altyapı hizmetleri kapsamında aydınlatma ve altyapının güçlendirilmesi, trafik yoğunluğunu azaltıcı ulaşım ve çevre düzeni çalışmaları, bunun yanı sıra Gençlik Merkezi ve spor tesislerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla güven ve huzur ortamı oluşturarak ilçemizdeki suç oranlarında ciddi bir gerileme yaşadık" dedi.

Suçla mücadelede önemli adımlar attıklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Başta Bağcılar Kaymakamlığımız ile İlçe Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere ilçemizdeki kamu kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleriyle güven ortamını tesis ediyoruz. Bağcılarımızın huzur ve güveni için tüm gücüyle gayret gösteren bütün kamu kurumlarına teşekkür ediyorum. Biz de bu yönde denetimlerimizi 3 kat artırarak çalışmaya devam ediyoruz. 2026 yılında da her yönlü kapasitemizi artırıp saha, araç ve gereç modernizasyonu ile kent ve toplum düzenini hakim kılacağız."