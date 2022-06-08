Bağcılar'da sadaka kutularından para çalan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da sadaka kutularından para çalan şüpheli yakalandı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
Bağcılar'da sadaka kutularından para çalan şüpheli yakalandı

İstanbul Bağcılar'da 2 iş yerindeki sadaka kutusundan para çalan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da 2 iş yerindeki sadaka kutusundan para çalan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'da 100. Yıl Mahallesi'nde 2 iş yerinde üç sadaka kutusundaki toplam 900 liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması gerçekleştiren ekipler, şüphelinin V.K. (17) olduğunu tespit etti.

Hırsızlık olaylarından suç kaydı bulunan şüpheli, Kirazlı Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu İstanbul Bağcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title