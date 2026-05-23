Bağcılar'da otomobil bagajında ceset bulundu

Bağcılar'da bir AVM yakınında park halindeki otomobilin bagajında Hüseyin Yalçın'ın cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAĞCILAR'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak'ta öğlen saatlerinde meydana geldi. Bir AVM'de mağaza sorumlusu olan Hüseyin Yalçın sabah işe gitmeyince çalışanlar cep telefonu ile aradı ancak ulaşamadı. Mağaza çalışanı, Hüseyin Yalçın'ın aracını AVM yakınında park halinde gördü. Hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kilitli olan otomobilin camı kırılarak otomobilin kapıları açıldı. Hüseyin Yalçın, otomobilin bagajında yatar vaziyette bulundu. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durum öğrenip olay yerine gelen çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin de olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
