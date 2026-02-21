Haberler

Bağcılar'da park ettiği kamyonetten inen sürücü iki aracın çarpması sonucu öldü

Bağcılar'da, O-3 Avrupa Otoyolu'nda kamyonetinin taralı alana park eden sürücü, araçtan indiği sırada iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray istikameti İSTOÇ mevkisinde 34 FKG 905 plakalı kamyonetin sürücüsü A.A, aracını taralı alana park etti.

Kamyonetten inen sürücüye önce bir otomobil, ardından cip çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

A.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.???????

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
