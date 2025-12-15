Haberler

Bağcılar'da 4 katlı iş hanında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da bir iş hanının bodrum katındaki matbaa atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş hanında çıktı. İddiaya göre, bodrum kattaki matbaa atölyesinde elektrik kablolarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

