Bağcılar'da zehirlenerek hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

BAĞCILAR'da karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Abdulaziz Malay (71), Fatema Jabara (44) ve Zehra Malay (7)'nın cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'nda teslim alındı. Cenazeleri teslim almak için bekleyen aile yakını Faysal Sevil, "Doğal gaza baktılar ve iki-üç yerinde kaçak olduğunu tespit ettiler ama doğal gazdan mı yoksa açık kalan tüpten mi kaynaklandığı henüz belli değil" dedi.

Olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu ve ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın ise hareketsiz şekilde yattıkları belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiği, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Cenazeler, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

'DOĞAL GAZDA İKİ-ÜÇ YERİNDE KAÇAK TESPİT EDİLDİ'

Ailenin yakını Faysal Sevil, Dün gece saat 00.35 sıralarında 'İki gündür görünmüyorlar' dediler. Gidip kapıya vurdular ama açmadılar. Bunun üzerine itfaiyeye ve polise haber verdiler. İtfaiye ekipleri balkon kapısından daireye girdi. İçeri baktıklarında dördünü de yerde cansız şekilde yatarken gördüler. Herhalde şok uyguladılar. Engelli bir kızları var, o tepki verdi; diğer üçü tepki vermedi. Kızı hastaneye kaldırdılar. Sabah 05.00'e doğru buraya getirdiler. Doğal gaza baktılar ve iki-üç yerinde kaçak olduğunu tespit ettiler ama doğal gazdan mı yoksa açık kalan tüpten mi kaynaklandığı henüz belli değil. Tüpün üzerinde yemek varmış, doğalgazda da 2-3 yerde kaçak varmış" diye konuştu.

'BİLİNCİ AÇIK, YOĞUN BAKIMDA'

Gülbahar Malay'ın son durumu hakkında bilgi veren Sevil, "Bilinci açık, yoğun bakımda tedavisi sürüyor" dedi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Fatema Jabara, Zehra Malay ve Abdulaziz Malay'ın cenazeleri, aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, ikindi namazına müteakip Bağcılar'daki Üstad Bediüzzaman Said Nursi Camii'nden kaldırılıp Sultangazi Habibler Yayla Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.