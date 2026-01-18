Haberler

Bağcılar'da kapalı haldeki özel hastanenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bağcılar'da kapalı durumdaki özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Özel hastane, 'Yenidoğan' çetesi soruşturması kapsamında kapatılmıştı.

Bağcılar'da, kapalı durumdaki özel hastanenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Demirkapı Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde, faaliyette bulunmayan özel bir hastanenin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Öte yandan özel hastanenin "Yenidoğan" çetesi soruşturması kapsamında bir süre önce kapatıldığı öğrenildi.

