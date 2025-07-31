Bağcılar'da Kafede Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Bağcılar'da Kafede Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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Bağcılar'da bir kafeye motosikletle gelen şahıslar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

BAĞCILAR'da 3 kişinin yaralandığı kafedeki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle kafenin önüne gelerek oturanlara peş peşe ateş edip olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'nde bulunan bir kafenin önüne 27 Temmuz Pazar akşamı motosikletle gelen kasklı 2 kişiden birisi silahla oturanlara peş peşe ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

SALDIRI KAMERADA

Silahlı saldırı anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet ile kafenin önüne gelen 2 kişiden birinin önce motosikletin üzerinden ateş etmeyi denediği park halindeki aracın açısını kapatması üzerine motosikletten indiği görülüyor. Kasklı kişi daha sonra kafenin girişine gelerek ateş ediyor. O sırada çocuğuyla sokakta yürüyen kadın panikle kaçarken, silahlı saldırganın olaydan sonra geldiği motosiklete binerek uzaklaştığı anlar görüntülerde yer alıyor.

Başka bir kamera açısında ise silahlı saldırı anında çevrede bulunan 2 kişinin paniğe kapılıp park halindeki motosikletleri devirerek kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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