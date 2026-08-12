İş yeri kurşunlama: 2 şüpheli tutuklandı
Bağcılar'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bağcılar'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
15 Temmuz Mahallesi'nde bir iş yerinin motosikletli 2 şüpheli tarafından kurşunlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, saldırıyı düzenleyen Ö.Ç'yi (21) ve motosikleti kullanan A.Ö'yü (21) düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA