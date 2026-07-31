Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı, şüpheli yakalandı

Bağcılar'da tekstil makineleri tamiri yapılan iş yerine gelen şüpheli, silahla ateş açarak 1 kişiyi yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı binada yakalandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle 1532. Sokak'ta bulunan tekstil makineleri tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iş yerine gelen siyah kıyafetli bir kişi, silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Cevdet A. (27) yaralanırken şüpheli ise ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cevdet A., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Cevdet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa sürede saklandığı binada yakalandı. Şüphelinin kaçarken çöp konteynerine attığını söylediği silahın bulunması için çalışma başlatıldı.

'ATEŞ EDEREK KOŞUYORDU'

Mahalle sakinlerinden Ramazan Bayır, "Merdivenlerden inerken silah sesleri duydum. Kapıyı açınca siyah giyimli genç birinin ateş ederek yukarıya doğru koştuğunu gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Burada tekstil makinesi satan ve tamir eden kişinin oğlunu vurmuşlar. Ağabeyi hastaneye götürdü. Kaçan kişinin silahı çöp konteynerine atıp bir binaya girdiğini söylediler. Boynuna ve yanağına kurşun isabet ettiğini duydum. Olay yerinde 9 adet boş kovan bulundu. Ateş ederek kaçıyordu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı