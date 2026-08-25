Haberler

Bağcılar'da inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAĞCILAR'da inşaat alanından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek sahadaki kule vincine ve inşaat malzemelerine sıçradı.

BAĞCILAR'da inşaat alanından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek sahadaki kule vincine ve inşaat malzemelerine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Güneşli Mahallesi 1371. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek sahadaki kule vincine ve inşaat malzemelerine sıçradı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını vincin tamamını sarmadan söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle inşaatta hasar meydana gelirken, alevlerin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor?

XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması
Buzağının otomobil yolculuğu kamerada

Sen oraya nasıl girdin?
Tarih verildi! İstanbul'a gök gürültülü yağış geliyor

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok kuvvetli geliyor
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi

İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek