Bağcılar'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'ın 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olay yerinde hasar oluştu.

Bağcılar'da 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
