Bağcılar'da İhtiyaç Sahiplerine Yıl Boyunca Sıcak Yemek Sağlayacak Aşevi Protokolü İmzalandı

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca sıcak yemek üretimi ve servisi sağlayacak aşevi için protokol imzaladı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü durum ve afetlerde günlük 50 bin kişilik yemek veya 150 bin kişilik çorba üretimi yapılabilecek aşevinin hayata geçirilmesine ilişkin protokole; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz imza attı.

Mahmutbey Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alanda 2 katlı inşa edilecek aşevi Türk Kızılay tarafından işletilecek.

Aşevinde, yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek. Yemekler, Bağcılar Belediyesi ekiplerince adreslerine teslim edilecek.

Kaymakam Uçgun, imza töreninde, bugünün Bağcılar ve İstanbul için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İmzaladığımız protokolle Kaymakamlık olarak vakfımızın kriterlerine uyan, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızın evlerinde beslenebilme ihtiyacını karşılamış olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Yıldız, aşevinin, kapasite olarak İstanbul'un en büyüğü olacağını kaydederek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ise afet müdahale planında beslenme kümesinin ana sorumlusunun Türk Kızılay olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, "2025'te yaptığımız stratejik plan değerlendirmesinde Türk Kızılay olarak 81 ile birer aşevi açma kararı aldık. Türkiye genelinde seferberlik başlattık." dedi.