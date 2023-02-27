Bağcılar'da 'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladığı yardımlar evinden çıktı

BAĞCILAR'da deprem bölgesine götüreceğim diyerek topladığı yardım malzemelerini evine götürdüğü tespit edilen C.G., (52) yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 çadırla birlikte çok sayıda bebek bezi ve bakliyat bulundu. Gözaltına alınan C.G., serbest bırakıldı.

Bağcılar'da C.G. isimli kişi çevredekilerden ' Hatay'daki depremzedelere götüreceğim' bahanesiyle yardım malzemesi topladı. Ancak C.G., topladığı malzemeleri deprem bölgesine değil evine götürdü. C.G.'nin Hatay'a gitmediğini fark eden bir kişi polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.