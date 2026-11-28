Bağcılar'da dron destekli denetimde servis sürücülerinin belgeleri kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bağcılar'da Mobil Okul Timi koordinesindeki polisler, okul çevrelerinde şüpheli kişi ve araçlara yönelik dron destekli denetim yaptı. Denetimde okul servis araçları durdurulup sürücülerin belgeleri kontrol edildi; uygulamaların güvenlik için sürdürüleceği bildirildi.
Bağcılar'da polis ekiplerince okul çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Mobil Okul Timi koordinesindeki polis ekiplerince, okul çevrelerindeki şüpheli kişi ve araçlar denetlendi.
Ekipler, okul servis araçlarını da durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti.
Dron desteğiyle havadan da takip edilen denetimlerin, okul çevrelerindeki güvenliği sağlamak amacıyla sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA