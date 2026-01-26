Haberler

Bağcılar'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişinin cenazesi defnedildi

Bağcılar'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen İzzettin Malay, Zehra Malay ve Fatma Malay'ın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Demirkale Mahallesi 1723 Sokak'ta yaşadıkları apartman dairesinde ölü bulunan İzzettin Malay (72), Zehra Malay (6) ve Fatma Malay (45) için Bediüzzaman Said Nursi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve AK Parti İlçe Başkanı Mikayil Çakır'ın da katıldığı törende, ailenin yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
