Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmutbey Mahallesi 2633. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle dairede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta önlem alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında dairede hasar oluştu.