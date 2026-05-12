Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Bağcılar'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda dairede yoğun duman oluştu ve hasar meydana geldi.
Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahmutbey Mahallesi 2633. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle dairede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta önlem alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi