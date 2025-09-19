Bağcılar'da Akraba Cinayetinde Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

BAĞCILAR'da 2024 yılında 2 çocuk babası Murat Akkuş'un, karısının ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mahkemeye heyeti sanığın 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Bağcılar'da, iki çocuk babası Murat Akkuş (40) eşinin erkek kardeşi Celal Korkmaz tarafından 13 Ekim 2024 tarihinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Murat Akkuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli, Celal Korkmaz olayın ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aynı binada oturan Murat Akkuş ve Celal Korkmaz arasında kira parası nedeniyle alacak verecek anlaşmazlığı yaşandığı belirtildi. Olay günü Akkuş ile Korkmaz'ın telefonda kirala meselesi nedeniyle tartıştıkları ve sonrasında Celal Korkmaz'ın yanında getirdiği bıçak ile Murat Akkuş'u sol arka bel kısmından bıçakladığı, Korkmaz'ın olayda kullandığı bıçağı emniyet görevlilerine teslim ettiği bilgisi yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Akkuş'un, vücudunda 1 adet kesici delici alet yarası tespit edildi. İddianamede maktulün ölümünün kesici alet yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğine de yer verildi. Celal Korkmaz'ın ifadesinde, "Murat Akkuş kız kardeşim Ceylan Akkuş'un kocası. Ailenin en büyük çocuğu olduğum için Murat bana düşmanlık beslerdi. Ben tek maaş çalıştığım için babam benden kira almazdı bundan dolayı Murat bu duruma tepki gösterdi. Olay günü beni aradı 'Gel bu sorunu çözeceğiz seninle halledeceğiz' diyerek beni aşağı çağırdı. Gitmezsem evine, çocuklarına zarar verebileceği için giderken yanına mutfaktan güvence olarak ekmek bıçağı alıp belime koydum' dediği de iddianamede yer aldı. İddianamede aryıca Korkmaz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'BANA KÜFÜR EDİP YUMRUK ATTI; BIÇAĞIMI ÇIKARIP YAKLAŞMA DEDİM'

Cinayetle ilgili davanın ilk duruşması, Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Celal Korkmaz bazı şikayetçiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Celal Korkmaz savunmasında, "Murat benim eniştem kardeşim Ceylan'ın eşi. Aynı binada aynı apartmanda yaşıyoruz. Murat diyordu ki 'Celal kira vermiyor biz niye veriyoruz' Ben de tek başıma çalıştığım için kira ödeyemeyeceğimi söyledim. Zaten kira işine babam karar veriyordu. Bir keresinde Murat, kardeşime şiddet uygulamış kardeşim bize geldi. O dönem kardeşimi ve bizi arayıp bizi tehdit etti. Ben Murat'a 'Tedavi ol ailenin başında dur' dedim. Kardeşim en son gidişinde 'Murat size rahat vermez' diye kocasına geri döndü. Bu olaylardan sonra onlar bizim aile apartmanına taşındı. Çok sık görüşmezdik. Kira nedeniyle bana omuz atardı bana 'Seni öldüreceğim' dedi. Olay günü evden çalışıyordum beni aradı '15 dakikaya aşağıda ol ya seni ya kendimi öldüreceğim' dedi. Eşim geldi 'Sana zarar verir ben onun elinde bıçak gördüm' dedi. Ben de tedirgin oldum bu nedenle bıçak aldım. Kapıya indim bekledim ama gelmedi aradım onu 'Gelmiyor musun' diye sordum bana bir adres verdi 'Oraya gel' dedi. Dediği yere gittim bir banka geçtik kendisiyle konuşmaya başladık bana 'Sen beni kıskanıyorsun' dedi. 'Murat senin neyini kıskanayım. 1,5 aydır zaten görüşmüyoruz' dedim. Bana küfür edip yumruk attı burnum kırıldı ve beni öldüreceğini söyledi. Yere düştüm o sırada bıçağımı çıkarıp 'Murat yaklaşma' dedim. 'Bıçağın mı var benim de var' dedi. O panikle gelişigüzel salladım ama neresine denk geldi bilmiyorum o sırada beni dövdüğü için gözlerim kanlanmıştı ve göremiyordum" dedi.

15 YIL HAPİS CEZASI

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'Kasten öldürme' suçundan tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti tarafından 'Kasten öldürme' suçundan en alt sınırdan haksız tahrik indirimi uygulandı ve sanığın 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.