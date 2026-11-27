Bağcılar'da 2 motosikletli şüphelinin açtığı ateşte 2 çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde berber dükkanının önünde bekleyen 4 kişiye motosikletli 2 şüpheli silahla ateş açtı; saldırıda 2 çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
BAĞCILAR'da motosikletli 2 şüphelinin, berber dükkanının önünde bekleyen 4 kişiye silahla ateş açması sonucu E.G. (16) ve F.K. (12) yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2190'ıncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, bir berber dükkanının önünde durarak ateş açtı. Saldırıda E.G. sol omzundan ve her iki bacağından, kaldırımda yürüyen F.K. ise boynundan yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde 4 boş kovan bulundu.
Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.