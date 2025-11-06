Haberler

Bağcılar'da 102. Türbe Dede Pilav Günü coşkuyla kutlandı

Mahmutbey Selanikliler Derneği tarafından düzenlenen 102. Türbe Dede Pilav Günü, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 15 bin kişi katıldı ve 2 ton pilav dağıtıldı.

Bağcılar'da Mahmutbey Selanikliler Derneği tarafından 100 yılı aşkın bir süredir sürdürülen Türbe Dede Pilav Günü'nü, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 15 bin ilçe sakininin katıldığı etkinlikte 2 ton pilav dağıtıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göç eden Selanik göçmenlerinin 1923 yılından bu yana yaşattığı Türbe Dede Pilav Günü, 102'nci yaşına girdi. Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu ile 15 bin ilçe sakini katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali Gül ve Belediye Başkanı Yıldız, kazan başına geçerek vatandaşlara kavurma ve pilav dağıttı.

'BAĞCILAR'DA GÖRDÜĞÜMÜZ EN İÇTEN KALABALIKLARDAN BİR TANESİ'

Vali Davut Gül, "İyi ki gelmişiz. Herhalde Bağcılar'da gördüğümüz en böyle içten, samimi kalabalıklardan bir tanesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birliğinizi, bütünlüğünüzü, kardeşliğinizi daim eylesin" dedi.

'GÜÇLÜ TOPLUMLAR GEÇMİŞİYLE VAR OLURLAR'

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bizi güçlü kılan, toplumumuzu, kültürümüzü güçlü kılan, kültürümüze ve geleneğimize sahip çıkmamızdır. Yıllardır Mahmut Bey Mahallemizde bu köklü geleneğimize hep sahip çıkılmıştır. Belediyemizle birlikte bu kültürümüzü yaşatmak için mücadele vermişlerdir. Hala da bu mücadeleyi sürdürüyor. Tabii önemli olan bugün bunu sürdürmek ve yarın da gelecek nesillere aktarmak. Önemli olan gelecek nesillerin de bu kültürümüzü yaşatmalarını sağlamaktır. Çünkü güçlü toplumlar geçmişiyle var olurlar ve geleceğe daha aydınlık bakarlar. Tabii bu toplumu bize, kültürümüzü, toplumu bize armağan eden ve bize bu toprakları vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların sayesinde, onların varlığıyla, onların gücüyle, dirayetiyle bugünlere geldik, bugün buradayız. ve onları da her zaman yad etmeye devam edeceğiz ve gelecek nesillere de onların bu mücadelesini her zaman da anlatmaya devam edeceğiz diyorum" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUYLA EŞ DEĞER BİR TARİHE SAHİP'

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Dede Pilavı etkinliklerimizin 102'inci yılında bir aradayız. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla eş değer bir tarihe sahip. Bizlerin de hakikaten kalp atışı Mahmutbey Mahalle'mize girdiğimizde farklı atıyor. Burada hem geçmişimizin kökünü ve izlerini bir arada bulurken hem de buradaki komşuluk ve dostluk bizi çocukluğumuza, geçmiş dönemlerimize götürmekte" dedi.

'ATATÜRK BAŞTA OLMAK ÜZERE SİLAH ARKADAŞLARINI RAHMETLE ANIYORUM'

Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını minnetle şükranla, rahmetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Kavallı'nın bir köyünden bugüne kadar vefat eden hemşerilerimize de rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

'O GÜNDEN BUGÜNE KADAR GELMESİ GERÇEKTEN MUCİZE'

Geleneği ailesinin getirdiğini söyleyen Nazmiye Temur "Dede vasiyet ettiği zaman kıtlık varmış, yokluk varmış. Bulgur gibi ne varsa onu pişirip veriyorlarmış. Daha sonra herkes horozu olan horoz getiriyormuş. Biraz zenginleyince, şartlar düzelince, şimdi büyük hayvan kesiliyor, kurban kesiliyor. Nenelerimiz bunu çok zor şartlarda yapmışlar. Mübadeleyle geldiklerinde kıtlık varmış. Osmanlı Balkan harbini kaybetmiş. Çok zor şartlar olduğu için o zaman oradan memleket değiştirip Yunanistan'dan buraya geliyorlar. Biz dedenin bereketine inanıyoruz. Dede demek ki çok muhterem bir zatmış ki onun yüzü suyu hürmetine Allah böyle bolluğu bereketi veriyor. O günden bugüne kadar da gelmesi gerçekten 102 sene mucize. Anneannemin babaannesi, Yunanistan'dan buraya gelip burada rüyasında görüp oradaki geleneği buraya getiren benim annemin babaannesi" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
