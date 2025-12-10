Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi 'Fatih'te Bir Konak' oyununu sahneledi

Haberler

Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi, yazdıkları ve sahneye koydukları 'Fatih'te Bir Konak' isimli oyunun prömiyerini BKS Sahne'de gerçekleştirdi. İzleyicilerden büyük beğeni toplandı.

Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi, "Fatih'te Bir Konak" isimli oyunu izleyiciyle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi eğitmenleri tarafından yazılan ve sahneye konulan "Fatih'te Bir Konak" isimli oyunun prömiyeri, BKS Sahne'de yapıldı.

Eser ve oyuncuların performansı, izleyicilerin beğenisini topladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da oyunu izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, kültür sanatın gelişmesine önem verdiklerini belirterek, ilçede tiyatro oyunculuğundan sinema atölyelerine ve senaryo yazımına kadar geniş bir yelpazede eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Önemli isimleri de sanatseverlerle buluşturduklarını kaydeden Yıldız, "Fatih'te Bir Konak isimli oyunumuzla sanat adına çok güzel bir akşam yaşadık. Tüm salon doluydu, hep beraber keyifle izledik. Emeği geçen akademi eğitmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Tek perde ve 90 dakikadan oluşan oyun, 1952 yılında Fatih'te yıkılmaya yüz tutmuş bir konakta saklı bir hazine etrafında yaşanan olayları konu ediyor. Şevkidil Hanım, oğlu, kiracılar, tefeciler ve fırsatçılarla dolu bu konağın köhne yaşamı, bir hazine avına dönüşüyor. Sırlar, yalanlar ve ihanetler geceleri ortaya çıkıyor. Gerçek hazine ise hiç beklenmedik şekilde açığa çıkıyor.




