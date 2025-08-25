Bağcılar Belediyesi'nden Öğrencilere Geleneksel Oyun Alanları

Bağcılar Belediyesi'nden Öğrencilere Geleneksel Oyun Alanları
Bağcılar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında okul bahçelerine geleneksel oyunlar için alanlar oluşturdu. Ekipler, temizlik çalışmalarının ardından 'seksek', 'mendil kapmaca' ve 'yakantop' gibi oyunları öğrencilerin hizmetine sundu.

Bağcılar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında okul bahçelerinde öğrenciler için "seksek", "mendil kapmaca" ile "yakantop" gibi geleneksel oyun alanları hazırladı.

Sabah saatlerinde Anafartalar İlkokulu'na gelen belediye ekipleri, ilk önce bahçeyi tankerden sıkılan suyla temizleyip bakım çalışması yaptı.

Ekipler, daha sonra okulun bahçesine öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi için "seksek", "mendil kapmaca", "yakantop" ve "üçtaş" gibi geleneksel oyun alanları oluşturdu.

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Teknik Ekip Şefi Emrah Ekmekçi, AA muhabirine, ilçede bulunan yaklaşık 120 okulda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ekmekçi, bahçeleri daha temiz hale getirdiklerini belirterek, "Temizlik işlerinin ardından geleneksel oyun ve sportif faaliyetlerden oluşan çizim ve boyama çalışmaları yapıyoruz. Bununla da özellikle ilkokula yeni başlayan öğrencilerimizin daha çabuk adapte olmasını sağlıyoruz." dedi.

Okul yönetimlerinin talepleri doğrultusunda iç mekan boyalarının da belediye tarafından tedarik edildiğini anlatan Ekmekçi, Bağcılar Belediyesi olarak eğitimi tam desteklediklerini kaydetti.

Okul bahçelerinde hazırlanan oyun alanlarıyla öğrencilerin geçmişten bugüne aktarılan oyunları daha yakından tanıma imkanı bulmaları ve arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
