Bağcılar Belediyesi'nden Müzik Grubu: Beyefendiler

Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanları, Beyefendiler adlı müzik grubunu kurarak, işlerinin yanı sıra sahne performansları ile ilçe sakinlerine eğlenceli anlar sunuyor. Belediye Başkanı Yasin Yıldız, grubun yeteneklerini sergilemelerini övgüyle karşıladı.

Bağcılar Belediyesinde görev yapan 5 personel, kurdukları grupla müzik tutkularını sahneye taşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanları kendi aralarında "Beyefendiler" isimli müzik grubu kurdu.

Reji görevlisinden müzik öğretmenine kadar farklı branşlarda çalışan grup üyeleri, siyah elbiseler giyip, gitar, klarnet, bağlama, davul ve ritim enstrümanları çalmaya başladı.

Gruptakiler, normal işlerinin yanında belediyenin programlarında sahne alıyor.

Bir yıl önce kurulmasına rağmen kısa sürede ilçe sakinlerinin gönlünde yer eden "Beyefendiler"in söylediği şarkılarla vatandaşlar hem duygusal hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, mesai arkadaşlarının yeteneklerini geliştirmeleri ve sergilemelerinin çok güzel bir şey olduğunu belirtti.

Yıldız, "Programlarda onları dinliyoruz, çok güzel söylüyorlar. Kısa sürede de kendilerini sevdirdiler. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Grup üyelerinden Mikail Karakaya ise grubun ismi konusunda uzun süre düşündüklerini aktardı.

Karakaya, istişareler sonucunda "Beyefendiler" isminde karar verdiklerini kaydederek, "Grubumuz bir senelik. İnşallah uzun yıllar beraber müzik yapmak istiyoruz. Müziğimizle insanlara bir şeyler anlatmak ve yeni dostluklar kazanmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
