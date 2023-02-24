Bağcı: "Seçimler Bekleniyor Amerikalılar Top Çeviriyor"
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara temasları ve ikili ilişkileri VOA Türkçe'ye değerlendiren Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, bugünlerde ABD ve Yunanistan ile ilişkilerde "deprem diplomasisi" gözlense de ilişkilerde yumuşama olmayacağı görüşünü dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara temasları ve ikili ilişkileri VOA Türkçe'ye değerlendiren Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, bugünlerde ABD ve Yunanistan ile ilişkilerde "deprem diplomasisi" gözlense de ilişkilerde yumuşama olmayacağı görüşünü dile getirdi
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel