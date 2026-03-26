Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

KIRŞEHİR'de polisin bir bağ evine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 110 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.A.'nın bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda B.A. yakalandı. Yapılan aramalarda bin 110 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRŞEHİR,

