Bafra Gençlik Merkezinde "Kış Konseri" düzenlendi

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Kış Konseri'nde, Güzel Sanatlar Atölyesi öğrencileri müzik dinletisi sunarken, katılımcılar İstiklal Marşı'nın şiirini okudu ve Türk bayraklarını salladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Güzel Sanatlar Atölyesi öğrencileri, "Kış Konseri" temalı müzik programı sundu.

Gençlik Merkezi'nin çok amaçlı salonunda düzenlenen programda genç gönüllü Recep Şahinoğlu, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.

Şiir okunduğu esnada katılımcılar, kendilerine dağıtılan Türk bayraklarını kaldırarak eşlik etti.

Güzel Sanatlar Atölyesi öğrencileri de programda piyano dinletisi gerçekleştirdi.

Ardından "Dostum Dostum", "Altın Yüzüğüm Kırıldı", "Aleni Aleni", "Büklüm Büklüm", "Tatlım", "Yıldızların Altında", "Gel Gönlümü Yerden Yere" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserleri seslendirildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, programa emek veren müzik öğretmenleri İsmet Özkan ve gençlere teşekkür etti.

Etkinliğe Bafra Görme Engelliler Derneği, Bafra Otizmliler Derneği üyeleri ile gençler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
