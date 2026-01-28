Yolcu Otobüsü Çarptı, 10 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kaza sonrası yaralanan Burcu Sürmeli Baş, 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Baş, kazada hayatını kaybeden babası Adem Sürmeli'nin mezarının yanında toprağa verildi.
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, hasarlı kaza sonrası araçlarından inip yol kenarında beklerken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra yaşam savaşını kaybeden Burcu Sürmeli Baş (36), aynı kazada ölen babası Adem Sürmeli'nin mezarının yanında toprağa verildi.
Kaza, 17 Ocak'ta Bafra ilçesi Elifli Mahallesi mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. 55 JN 996 plakalı otomobil, 55 AR 863 plakalı kamyona sağ şeritte arkadan çarptı. Kazazedeler, otomobilden indi. Bu sırada 8 yolcusu bulunan E.Ü. (56) yönetimindeki 57 AB 714 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarında bekleyen Yasemin S. (33), Tezcan S. (55), Burcu Sürmeli Baş ve Adem Sürmeli'ye çarptı. Otobüs, sağ şeritteki kanalda sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Adem Sürmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılardan Yasemin S. ve Tezcan S. tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Burcu Sürmeli Baş, dün 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Burcu Sürmeli Baş için bugün Bafra ilçesi Esentepe Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Baş'ın eşi Batuhan Baş'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenazeye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yakınları ve sevenleri katıldı. Burcu Sürmeli Baş, namazın ardından Yakıntaş Mezarlığı'nda aynı kazada hayatını kaybeden babası Adem Sürmeli'nin mezarının yanında toprağa verildi.