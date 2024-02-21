Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkamet ve eklentilerinde yapılan aramada 2 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kenevir tohumu, 1 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda N.K. (50), A.D. (33) ve H.K.(31) gözaltına alındı.