Samsun'da traktörün nehre devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir traktörün Kızılırmak Nehri'ne devrilmesi sonucu 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 46 yaşındaki gelini ağır yaralandı.

Mustafa U. (75) idaresindeki 55 NT 351 plakalı odun parçaları yüklü traktör, Dedeli Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile traktörde bulunan gelini Hülya U. (46), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa U, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
