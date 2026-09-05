Bafra'da Tarım Fuarı ve 'Bafra Tanesi' Pirinç Tanıtımı

Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Belediye Tır Parkı alanında 6 Eylül tarihine kadar açık kalacak fuarda Bafra Belediyesi, ilçenin tarımsal üretim gücü, turizm potansiyeli ve yürütülen çalışmaları ziyaretçilere tanıtıyor.

Belediyenin standında, marka tescili tamamlanan ve paketleme aşamasına gelen "Bafra Tanesi" markalı Bafra pirincinin de tanıtımı yapılıyor.

Fuarın açılış kurdelesini Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Benal Kurt, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, CHP Bafra İlçe Başkanı Vahit Perçin, İYİ Parti Bafra İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz ve Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner kesti.

Açılışın ardından Bafra Ziraat Odasınca fuar alanındaki ziyaretçilere keşkek ikram edildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, fuarın ilçe tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, Kızılırmak Havzası'ndaki verimli tarım arazilerinin Bafra'nın üretim gücüne katkı sağladığını söyledi.

Bafra pirincinin markalaşma sürecine ilişkin bilgi veren Kılıç, "Bafra Pirincimizi 'Bafra Tanesi' ismiyle markalaştırarak tescilimizi gerçekleştirdik ve paketleme aşamasına geldik. Bu markayı ülkemizin dört bir yanında temsil eden güçlü bir yapı haline getireceğiz. Üreticilerimizin emeğini desteklemek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA