Samsun'da bir kişi apartman girişinde ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde, 52 yaşındaki Erkan Çömert'in apartmanın girişinde hareketsiz halde bulunması sonrası yapılan incelemede, ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini tespit etti.
Samsun'un Bafra ilçesinde 52 yaşındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu.
?Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak'ta bir apartmanın girişinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
?İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erkan Çömert'in olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
?Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çömert'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel