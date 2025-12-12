Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde A.K. ile E.B. (17) ve E.E. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, pompalı tüfekle E.B. ve E.E'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan E.B. ve E.E, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.