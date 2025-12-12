Haberler

Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar üzerindeki sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi. Olayla ilgili polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde A.K. ile E.B. (17) ve E.E. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, pompalı tüfekle E.B. ve E.E'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan E.B. ve E.E, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

title