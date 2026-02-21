Samsun'da 'Cambaz' gösterisi ilgi gördü

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında "Cambaz Mithat" gösterisi sunuldu.

Bafra Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında vatandaşlara yönelik programlar düzenlemeye devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında sahne alan "Cambaz Mithat", çocuklar ve aileleri için gösteri yaptı.

Programda sihirbazlık, jonglörlük, akrobatik hareketler, tek tekerlekli bisiklet şovu ve ip cambazlığı performansları sergilendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar, sergilenen gösterilerle keyifli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu her yaştan vatandaşla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.