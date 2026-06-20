Samsun'da hedeğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hendeğe devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.C.A. (27) yönetimindeki 34 PUK 654 plakalı otomobil, Elifli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hendeğe devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İ.K. (47) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek