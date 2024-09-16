Üye Girişi
Haberler

Bafra'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Galip Öztürk Ortaokulu bahçesinde, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' ile öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde trafik kuralları ve güvenli yolculuk konuları işlenirken, öğrencilere boyama kitabı ve düdük hediye edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Galip Öztürk Ortaokulu bahçesinde "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilköğretim çağındaki öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

İlçede iki gün boyunca verilecek eğitimlerin ilk gününde ilköğretim çağındaki öğrencilere, sokak ve cadde üzerinde trafik ışıklarının bulunduğu yerde nasıl hareket edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin önemi gibi kurallar anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, "Ailenizin kullandığı araçların, önüne yaşınız gereği oturmayacaksınız, araçların arkasına oturup, emniyet kemelerinizi takıp, güvenli bir yolculuk geçireceksiniz." diyerek uyarılarda bulundu.

Eğitimlerin sonunda öğrencilere, trafikle ilgili "boyama kitabı ile kırmızı düdük" trafik polisleri tarafından dağıtıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Yerel Haberler Galip Öztürk samsun Güncel trafik Eğitim Yaşam Mobil Bafra

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Anne Yüksel Güran'ın görüntüleri sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Narin neyi biliyordu?

Narin'in annesinin yaktığı ağıdı dinleyen herkes aynı soruyu soruyor
Özgür Özel'den Bilal Erdoğan iddiası! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sirke asit mi baz mı? Sirkenin Ph değeri nedir? Sirkenin pH'i kaç? Galatasaray-Gaziantep FK ertelenen maçı ne zaman, saat kaçta? iOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK? Apple iOS 18 ne zaman gelecek? Apple iOS 18 hangi telefonlarda olacak? Kocaeli MHP İl Başkanı istifa etti mi, neden istifa etti? Murat Nuri Demirbaş kimdir, kaç yaşında? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ | UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi belli oldu mu? UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne? 76. Emmy Ödülleri 2024: Emmy Ödülleri en iyi erkek ve kadın oyuncular kimler? KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM sorgulama ekranı! TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar? ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede?
title