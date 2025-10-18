Haberler

Bafra'da Öğrencilere Kültürel Miras Semineri

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Bafra Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Seminerde arkeolojik kazılar ve Bafra Etnoğrafya Müzesi hakkında bilgi verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde öğrencilere yönelik "Kültür Varlıklarını ve Müzelerimiz" semineri düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen seminere Bafra Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Gençlik Merkezi atölye çalışmalarına katılan gençler katıldı.

Seminerde Bafra Etnoğrafya Müzesi sorumlusu Hasan Dikmen sunum yaptı.

Seminerde Bafra'da yürütülen arkeolojik kazılar ile müze hakkında bilgi verildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin yalnızca sportif ya da sanatsal alanlarda değil, kültürel ve tarihsel miras konusunda da bilinçlenmelerinin önem taşıdığını belirterek, "Bu tür seminerler sayesinde gençlerimiz yaşadıkları şehrin ve ülkenin tarihini tanıma fırsatı buluyor. Gençlerimizin her alanda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
