Bafra'da markette yangın: Maddi hasar
Samsun'un Bafra ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan bir market zincirinin şubesinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın çıktı. İhbar üzerine Bafra Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak markette maddi hasar meydana geldi. Yangında yaralanan olmadığı bildirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir market zincirinin şubesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi Hastane Sokak'ta yer alan 4 katlı bir binanın alt katındaki markette, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın başladı.
İhbar üzerine adrese Bafra Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, markette maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA