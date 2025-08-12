Bafra'da Klima Tamiri Yapan Adam 4 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 51 yaşındaki Tayfun Çakır, hastanede 4 ay süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Tayfun Çakır (51), 4 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 5 Nisan'da Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde klima tamiri yapan 3 çocuk babası Tayfun Çakır, iddiaya göre dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çakır, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tayfun Çakır, bugün hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
